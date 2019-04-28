Tra(m)p для Москвы и Пекина

На днях президент США Дональд Трамп выступил с довольно интересным заявлением. Он призвал Россию и Китай отказаться от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я наблюдал, как президент Путин заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы все хотим и должны избавиться от ядерного оружия. Россия должна избавиться, Китай должен избавиться», — сказал он. Мнением по поводу вышеупомянутого призыва в интервью # поделился известный российский политолог, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

-Как по-вашему, чем вызвано столь неожиданное заявление Трампа, с учетом того, что совсем недавно США вышли из ДРСМД?

-Пресса уже связывала такие заявления президента США с планами проекта соглашения о сокращении ядерных вооружений, обсуждение которого он может предложить России и Китаю. Впрочем, в современном мире информационные поводы, вроде недавнего заявления Трампа, «живут» очень недолго, общественность быстро теряет к ним интерес. Возможно, Трамп, в идеале, и хотел бы загнать Москву и Пекин в пропагандистскую ловушку (в духе: «я — миротворец, открыт для диалога, а они что-то скрывают»). Но сам прекрасно понимает, что это ловушка с очень небольшим сроком действия – по крайней мере, в международном масштабе.

Так что вполне возможно, он в данном случае преследует не столь уж глобальные цели, а хочет создать выигрышный информационный фон для решения тактических вопросов. Так, данное заявление Трампа прозвучало накануне его встречи в Белом Доме с премьером Японии Синдзо Абэ. На май анонсирован визит президента США в «Страну восходящего солнца».

До сих пор между Вашингтоном и Токио шли довольно сложные переговоры в торговой сфере, причем разногласия между ними по-прежнему сохраняются. Ядерная угроза – болезненная тема для Японии, как и исторически настороженное отношение к военному потенциалу Пекина. Поэтому инициативы США по «ядерному разоружению» имеют шанс быть воспринятыми японской общественностью благожелательно. Для Трампа – это хороший информационный фон в преддверии визита в эту страну.

К тому же, в политике нередко прибегают к критике третьей стороны, чтобы публично поменьше вспоминать о собственных разногласиях. Для Трампа, да и для Абэ выгоднее, чтобы японская пресса накануне этого визита больше обсуждала «несговорчивость» Китая в ядерном вопросе, немного отвлекшись от экономических разногласий между Токио и Вашингтоном.

— Можно ли утверждать, что слова Трампа рассчитаны на внутреннюю аудиторию с дальнейшим прицелом на президентские выборы в следующем году?

-Не секрет, что внешнеполитическая повестка, как правило, не является ключевой для избирательных кампаний в США. Конечно, ряд оппонентов Трампа из Демократической партии уже подвергали критике слишком высокие расходы на поддержание ядерного потенциала. Например, представляющий эту партию председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адам Смит, проводя совсем недавно, 6 марта 2019 года, слушания по вопросам модернизации ядерных сил, напомнил о значительном государственном долге страны и необходимости финансировать другие статьи военного бюджета. Такой подход мог бы найти понимание как у избирателей, рассчитывающих, что сокращение таких расходов поможет найти дополнительные средства на социальные программы, так и у жителей тех штатов, где расположены предприятия ВПК, поставляющие вооружения для неядерных сил.

Тем не менее, весь комплекс мер по модернизации ядерного потенциала США в любом случае предполагает заказы для заметной части предприятий оборонной промышленности (в том числе, авиа- и ракетостроения). Скажем, предприятия, связанные с ракетостроением, расположены, в том числе, в штатах Аризона и Пенсильвания. Хотя первый из названных штатов на президентских выборах, как правило, голосовал за республиканцев (исключением стал 1996 год, когда победил демократ Билл Клинтон), в ходе кампании 2016 года Трамп опередил там Хиллари Клинтон не с таким уж большим отрывом (1 252 401 против 1 161 167 голосов), в Пенсильвании же – и вовсе проиграл своей сопернице.

В любом случае, штаты, где заметную роль в экономике играет военная промышленность, могут сыграть важную роль и в ходе президентской кампании-2020. Так что с точки зрения внутриполитических целей Трампу, пожалуй, выгоднее заявлять не об отказе от ядерного оружия, а о вложениях в модернизацию соответствующих американских сил – что он, собственно, и делал до сих пор. Он озвучил идею о ядерном разоружении именно потому, что эту инициативу вряд ли кто-то воспримет буквально.

— Не считаете ли вы, что после заявления посла США в России Джона Ханстмана о «200 тыс. тонн дипломатии» призыв Трампа звучит, по меньшей мере, странно?

-Собственно, Трамп нигде и не заявлял, что военный потенциал нельзя использовать, как фактор давления на другие государства. Так что подход Джона Хантсмана заявлениям хозяина Белого Дома не противоречит. Кроме того, для целей Трампа в любом случае не важно, будут ли его заявление сопоставлять с репликами каких-то других высокопоставленных лиц из США или даже с его собственными словами, сказанными при других обстоятельствах.

Нынешний президент США, как и во многих других случаях, действует по законам шоу-бизнеса – бросает в медиа-пространство новый инфоповод и смотрит, как извлечь выгоду из «кругов, расходящихся по воде».