Товарооборот с Поднебесной не отражает реальных возможностей

Товарооборот между Азербайджаном и Китаем достиг 1,1 млрд. долларов за 5 месяцев текущего года и этот показатель в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выступивший по этому поводу министр экономики Шахин Мустафаев привел серьезные обстоятельства укрепляющегося двустороннего сотрудничества с Поднебесной.

Стороны не только увеличили оборот товаров — на Азербайджан приходится 43% всего товарооборота КНР с регионом, но и активно взаимодействуют в рамках масштабных транспортных коридоров Великого шелкового пути, объединяющим Китай с побережьем Атлантики.

Так, азербайджанская компания ADY Container (дочерняя структура ЗАО Азербайджанские железные дороги) и китайская компания XI`an Соntinental Bridge International Logistic подписали транспортное соглашение об осуществлении контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Документ был подписан на полях прошедшего недавно в Баку форума по торгово-экономическому сотрудничеству между китайской провинцией Сиань и Азербайджаном, а само соглашение предусматривает экспедицию контейнерных поездов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в рамках проекта «Один пояс, один путь».

Помимо этого было подписано еще два соглашения между китайскими и азербайджанскими компаниями — договор о сотрудничестве заключили азербайджанская компания Kat Holding с финансовым холдингом Сьян, помимо этого было подписано соглашение между азербайджанской компанией Mercury Group LLC с китайской торговой компанией Chanba. Приоритеты китайского направления во внешнеэкономической деятельности нашей страны становятся очевидны, считает доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов.

Однако, несмотря на прирост объемов взаимной торговли, существующие показатели все же не отражают реальных возможностей экономического сотрудничества.

«Полагаю, что уже в скором времени целевым ориентиром для наших стран станет ежегодный оборот торговли в 5 млрд. долларов, — считает ученый, полагая, что для этого имеются все предпосылки. – Однако для дальнейшего наращивания взаимной торговли необходимо в первую очередь добиваться существенного структурного сдвига во взаимной торговле и экономических отношениях — серьезно нарастить объемы инвестиций, в том числе взаимных капиталовложений с акцентом на инновации».

Внешнеэкономический интерес к Китаю понятен – это крупнейший центр мировой экономической активности. По мнению собеседника, сотрудничество с КНР тем более важно для нашей страны, что новый технологический уклад в мировой экономике формируется вокруг Поднебесной и Евразийского пространства. Именно здесь находится ядро процессов, связанных с технологической революцией.

«Для нас сотрудничество с КНР должно предполагать инвестиции в продукцию с высокой добавленной стоимостью, капиталовложения в производство высокотехнологичной продукции, поскольку именно такой расклад позволит Азербайджану усилить собственную конкурентоспособность в плане формирования внешнеторгового обмена с мировой экономикой», — продолжил Мамедов.

Он также напомнил, что важнейшим направлением сотрудничества между нашими странами является транспортная составляющая — крупнейший мегапроект «Один пояс — один путь», продвигаемый КНР. Между тем, сопряжение данного проекта с ЕАЭС и постсоветским пространством открывает перед нашей страной широкие возможности участия в сопутствующих логистических схемах.

В настоящее время ведутся переговоры между «Азербайджанскими железными дорогами» и соответствующими китайскими деловыми кругами, что, в конечном счете, свидетельствует о масштабном потенциале для наращивания сотрудничества — как с точки зрения транзита через Азербайджан, так и в свете налаживания непосредственных транспортных артерий между азербайджанскими и китайскими хозяйствующими субъектами.

«Думаю, в случае успешной реализации, в том числе по маркетинговому сегменту проектов, связанных с транспортным сообщением между Азербайджаном и КНР, вкупе с совместными инвестиционными проектами, страны смогут наладить взаимовыгодное и конструктивное деловое сотрудничество», — по данным ученого, Китай имеет серьезные инвестиционные преимущества», — сказал Мамедов.

Инвестируя в экономики других стран, Китай не выступает с позиций вмешательства в их суверенные дела. Во главе угла ставятся вопросы окупаемости инвестиций, связанные с взаимовыгодным, конструктивным сотрудничеством, что вполне приемлемо для Азербайджана..