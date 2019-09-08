Товарооборот между Китаем и США в январе-августе сократился почти на 14%

Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира продолжает падать, по итогам восьми месяцев 2019 года составил 355,6 миллиарда долларов, что на 13,9% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные главного таможенного управления КНР, передает РИА Новости.
Согласно данным китайской таможни, экспорт КНР в США за отчетный период сократился на 8,9%, составив 275,53 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 80,07 миллиарда долларов, это на 27,5% меньше, чем в январе-августе прошлого года.
В августе экспорт из КНР в США составил 37,30 миллиарда долларов, импорт из Штатов – 10,35 миллиарда долларов.
Торговый дисбаланс двух стран на фоне затянувшейся торговой войны продолжает расти, за первые восемь месяцев этого года он составил 195,45 миллиарда долларов.
| 2019-09-08T09:57:14+00:00 8 сентября 2019, 14:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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