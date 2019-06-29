Товарооборот между Ираном и Азербайджаном должен превысить $600 млн

Ожидается, что товарооборот между Азербайджаном и Ираном в текущем году превысит 600 миллионов долларов.

Об этом сообщил генеральный секретарь Азербайджано-иранской торговой палаты со стороны Ирана Хосейн Восуги-Ирани, передает в субботу Trend.

По словам Восуги-Ирани, учитывая введенные США санкции в отношении Ирана, представители этой страны призывают экспортеров увеличить товарооборот с соседними странами.

Генсек добавил, что в прошлом году товарооборот с Ираном и Азербайджаном составил 400 миллионов долларов.

«За прошедшие годы основную долю товарооборота составили продукты питания, стройматериалы и другие товары. В последующие годы изменится структура товарооборота, и его основу составит готовая продукция», — сказал Восуги-Ирани.

Генсек прогнозирует рост инвестиций между нашими странами: «В результате этого, в товарооборот между двумя странами войдет промышленная продукция».

Генсек также сообщил, что на строительной выставке, которая состоится в октябре текущего года в Баку, Иран будет представлен большой делегацией.