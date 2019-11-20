Товарооборот между Азербайджаном и Китаем вырос в 2,5 раза

С момента подписания в 2015 году меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Китаем по совместному поощрению создания «Экономического пояса Шелкового пути» товарооборот между двумя странами вырос в 2,5 раза.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в интервью китайскому изданию Global Times во время своего визита в Китай на международную торговую выставку China International Import Expo 2019.

«Сформированное взаимное доверие создало очень хорошую основу для дальнейшего развития экономического сотрудничества между двумя странами», — сказал Ш.Мустафаев.

Кроме того, он отметил, что Азербайджан инвестировал 1,7 миллиарда долларов в экономику Китая.

По словам премьер-министра, встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Китая Си Цзиньпином в рамках прошедшего в Пекине второго форума Международного сотрудничества «Один пояс, один путь» в апреле 2019 года придала новый импульс развитию двусторонних отношений. В ходе этого форума Азербайджан подписал 10 совместных документов с китайскими компаниями на сумму более 800миллионов долларов.

«Стремительно развиваются экономические и торговые отношения между двумя странами, мы активно продвигаем продукцию самого высокого качества на китайском рынке. С января по сентябрь этого года товарооборот Азербайджана с Китаем достиг 1,7 миллиарда долларов, что на 96% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил вице-премьер.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что в феврале 2019 года Министерство культуры и туризма Китая и Государственное агентство по туризму Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании по плану осуществления поездок китайских туристических групп в Азербайджан.

«С января по сентябрь 2019 года число китайских туристов, посещающих Азербайджан, увеличилось на64%. В то же время мы также сотрудничаем с Китаем в области международных перевозок. Мы достигли существенного прогресса в этой области с провинцией Шэньси. Китайская продукция сейчас отправляется в Европу через Транскаспийский международный транспортный коридор», — сказал вице-премьер Азербайджана.

Отметим, что Азербайджан участвует на международной торговой выставке China International Import Expo во второй раз. В этом году в азербайджанскую делегацию вошли более чем 60 представителей из 26 компаний. Они представили более 500 товаров, в том числе сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, такие как алкоголь, сода, сухофрукты, чай и растительное масло.