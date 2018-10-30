«Тоттенхэм» уступил «Манчестер Сити»

В понедельник состоялся матч 10-го тура английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Встреча прошла на «Уэмбли» и закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей, передает sport24.com.

Единственный гол в матче был забит в дебюте встречи — нападающий горожан Рияд Марез не промахнулся после паса Рахима Стерлинга на 6-й минуте игры. Марез, перешедший в «Сити» из «Лестера» летом 2018 года, посвятил забитый мяч погибшему владельцу «Лестера» Вишаю Шривадданапрабху, который разбился в потерпевшем крушение вертолете.

Эта победа позволила «Ман Сити» набрать 26 очков и вернуться на первое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 21 пунктом остался на пятой позиции.

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