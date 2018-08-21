Total выходит из газового проекта в Иране

Total, крупнейшая энергетическая компания Франции, выходит из проекта разработки иранского газового месторождения стоимостью 4,8 миллиарда долларов (4,1 миллиарда евро), признав его чрезвычайно опасным из-за угрозы санкций США против тех, кто ведет бизнес с Ираном. Об этом в понедельник, 20 августа, заявил министр нефти Исламской республики Бижан Намдар Зангане информационному порталу ICANA. По его словам, Иран будет искать альтернативу Total.

Французская группа была одной из трех значительных энергетических компаний, призванных помочь в освоении Южного Парса, крупнейшего в мире месторождении природного газа, которое делят Иран и Катар.Total должен был инвестировать первый миллиард евро в проект газового месторождения, к которому французская компания присоединилась в июле 2017 года вместе с государственной китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC) и иранской Petropars. Total также признала, что она «крайне уязвима» в связи с санкциями США. Компания имеет около 10 миллиардов долларов в своих американских активах, в то время как 90 процентов ее финансовых операций проходят через американские банки.

Ранее, выйдя из ядерного соглашения с Ираном от 2015 года, Белый дом заявил, что в августе и ноябре США в два этапа введут санкции против Ирана. Вторая очередь санкций будет нацелена на жизненно важный нефтегазовый сектор страны, а любая фирма, которая ведет бизнес с Ираном, может столкнуться со штрафными мерами в США.

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