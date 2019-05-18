Total приостановил работу НПЗ в Германии из-за «грязной» нефти

Французский нефтегазовый концерн Total приостановил работу ряда установок на нефтеперерабатывающем заводе в городе Лойна на востоке ФРГ, обычная мощность которого составляет 230 тысяч баррелей в день. Решение связано с проведением технических проверок из-за поставок загрязненной нефти из России, сообщила компания.

Ожидается, что производствоможет возобновится уже в субботу, при этом будут использоваться альтернативные поставки через Гданьск.

«Учитывая сохраняющиеся проблемы с трубопроводом Дружба, мощности НПЗ не могут быть задействованы полностью», — отметил концерн, пишет korrespondent.net.

Руководство Total прилагает усилия для того, чтобы снизить воздействия на поставки бензина, дизельного топлива и мазута клиентам.

 

| 2019-05-18T11:02:03+00:00 18 мая 2019, 11:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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