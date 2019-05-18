Total приостановил работу НПЗ в Германии из-за «грязной» нефти

Французский нефтегазовый концерн Total приостановил работу ряда установок на нефтеперерабатывающем заводе в городе Лойна на востоке ФРГ, обычная мощность которого составляет 230 тысяч баррелей в день. Решение связано с проведением технических проверок из-за поставок загрязненной нефти из России, сообщила компания.

Ожидается, что производствоможет возобновится уже в субботу, при этом будут использоваться альтернативные поставки через Гданьск.

«Учитывая сохраняющиеся проблемы с трубопроводом Дружба, мощности НПЗ не могут быть задействованы полностью», — отметил концерн, пишет korrespondent.net.

Руководство Total прилагает усилия для того, чтобы снизить воздействия на поставки бензина, дизельного топлива и мазута клиентам.