Тот самый Бакинский Пресс-клуб

17 сентября в Баку состоялось событие, которое, по всей вероятности, еще не раз будет помянуто добрым словом и журналистским сообществом, и, в целом, общественностью Азербайджана. Речь идет о возрождении Бакинского Пресс-клуба – той самой организации, которая на протяжении многих лет, с конца 90-х и до середины нулевых, была средоточием, перекрестком всевозможных событий, касающихся деятельности журналистов внутри республики и их связей с коллегами в других странах региона и мира. Своего рода профессиональный клуб, где встречались и мирно дискутировали представители самых разных изданий – от сугубо проправительственных до радикально оппозиционных, где проводили свои презентации новые политические партии и неправительственные организации, где могли созывать пресс-конференции все, кто считали нужным привлечь внимание СМИ к той или иной проблеме, теме, волнующей общество.

А теперь вообразите себе, что та самая площадка будет возрождена (хотя и в несколько новом качестве). 17 сентября, на презентации в Central Park Hotel, как раз и был сделан первый шаг в этом направлении. С большого экрана демонстрационного зала взорам видных представителей общественности страны, руководителей СМИ и иностранных гостей открылся новый многофункциональный трехъязычный портал Бакинского Пресс-клуба – www.pressklub.az

Можно смело сказать, что по некоторым прогрессивным визуальным решениям этот сайт пока что не имеет подобных себе в Азербайджане. А еще важнее, что это практически готовый и общедоступный вспомогательный инструмент для любого журналиста, стремящегося писать или делать передачи о проблемах нашей страны, либо о наших соотечественниках, живущих далеко за пределами родины. Тут всегда можно будет найти информацию о местном и международном законодательстве, касающемся прессы, о предложениях международных структур для журналистов, свежие публикации любых иностранных СМИ об Азербайджане. Будут и свои эксклюзивные материалы, исследования, касающиеся тех или иных животрепещущих вопросов, волнующих общество.

И надо иметь в виду, что абсолютно вся эта информация на сайте продублирована в полной мере на азербайджанском, английском и русском языках. То есть, языковые препоны исключены полностью.

Можно сказать, что портал Бакинского Пресс-клуба станет платформой, объединяющей азербайджанских медиа-профессионалов, живущих и работающих в других странах, а также иностранных журналистов, проявляющих интерес к Азербайджану. Заходя сюда, они смогут общаться на расстоянии, расширять круг знакомств, обмениваться опытом, мнениями. На сайте есть целая карта с десятками имен и контактов азербайджанских журналистов, живущих и работающих на разных континентах. Тут же можно обратиться и к коллективу Пресс-клуба за получением профессиональной поддержки, или даже за какой-то конкретной помощью по работе. К примеру, если кому-то нужно получить быстрый ответ на информационный запрос в государственные органы АР, если необходима помощь в сборе определенного материала на месте, в организации приезда кого-либо в Азербайджан, или в получении им здешней аккредитации.

Бессменный директор Бакинского Пресс-клуба, глава журналистского объединения «Yeni nəsil» Ариф Алиев, выступая на презентации, отметил, что сайт призван объединить и привлечь к сотрудничеству все здоровые силы, имеющие отношение или интерес к Азербайджану, без оглядки на их политические воззрения. Ибо всегда есть проблемы, которые касаются всех, и лучше решать их сообща, в конструктивном ключе. По его словам, виртуальный Пресс-клуб намерен информировать, помогать, и объединять всех, кто так или иначе связан с масс-медиа.

А выступившие на презентации гости затронули ряд важных моментов (и даже рисков), с которыми возможно придется столкнуться восставшему из небытия Бакинскому Пресс-клубу в условиях непростой ситуации выживания независимой журналистики Азербайджана. Тем не менее, они однозначно верят в успех мероприятия. То есть, в целом, судя по их словам, события, происходящие в медиа-сфере — и внутри страны, и за ее пределами — дают определенные основания для оптимизма и надежды на то, что уже в скором времени Бакинский Пресс-клуб сможет достичь и прежнего высокого статуса в глазах общества, и прогресса в новых, поставленных перед собой целях.