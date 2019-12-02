Торговые переговоры между США и Китаем приостановлены из-за закона о Гонконге

Переговоры по достижению американо-китайского торгового соглашения были приостановлены в связи с принятым в США законом о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Axios со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их словам, консультации по достижению соглашения в данный момент «приостановлены из-за закона о Гонконге», необходимо время «для того, чтобы внутренняя политика [председателя КНР] Си Цзиньпина успокоилась». Кроме того, отмечает портал, остается пока неразрешенным ряд вопросов, касающихся отмены введенных ранее американских таможенных пошлин, механизма обеспечения соблюдения торговых договоренностей, а также гарантий Пекина по закупке сельскохозяйственной продукции США.

Вашингтонская администрация не определилась и с местом подписания соглашения, которое ознаменует завершение первого этапа в рамках достижения окончательной торговой сделки с Китаем. Рассматривается, в частности, загородная резиденция американского лидера Дональда Трампа Кэмп-Дэвид. По сведениям источников портала, это произойдет «не раньше конца [нынешнего] года». Они также отмечают, что Трамп отложит запланированное на декабрь повышение пошлин на китайские товары, несмотря на то, что процесс достижения торговых договоренностей застопорился.

Источники Axios в правительстве полагают, что соглашение в итоге будет подписано. (ТАСС)