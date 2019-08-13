Торговая сделка между США и Великобританией может вступить в силу 1 ноября

Торговое соглашение между США и Великобританией может вступить в силу 1 ноября текущего года. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа.

По его данным, договор должен вступить в силу на следующий день после даты, на которую был перенесен выход Великобритании из состава ЕС. Источник агентства подчеркивает, что главный секретарь в министерстве финансов Великобритании Лиз Трасс и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон уже обсуждали возможность подписания частичного торгового договора. Оно может состояться на полях саммита «Большой семерки» (G7), который пройдет 24-26 августа во Франции в Биаррице.

В понедельник вопрос заключения торговой сделки между Соединенным Королевством и США обсудил с Болтоном в Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.(ТАСС)