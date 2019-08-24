Торговая палата США выступила за продолжение взаимодействия с Китаем

«Деловые круги США на протяжении многих лет заявляют об отсутствии прогресса в борьбе с недобросовестной торговой практикой Китая. Торговая палата США возглавляет усилия по решению этих вызовов путем переговоров и поощрения жестких действий со стороны властей США. Несмотря на наши обеспокоенности, 40-летние торговые отношения между нашими двумя странами были по большей части продуктивными, конструктивными и взаимовыгодными», — заявил вице-президент организации Майрон Бриллиант.