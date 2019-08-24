Торговая палата США выступила за продолжение взаимодействия с Китаем

Торговая палата США — крупнейшая лоббистская организация, представляющая интересы бизнеса – опубликовала заявление, в котором выступила за продолжение конструктивного взаимодействия с Китаем и призывает власти двух стран вернуться к переговорам.
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в пятницу ответит на решение Китая наложить новые пошлины на американские товары объемом в 75 миллиардов долларов в год. Трамп также потребовал от американских компаний искать альтернативу Китаю в своей деятельности.
«Деловые круги США на протяжении многих лет заявляют об отсутствии прогресса в борьбе с недобросовестной торговой практикой Китая. Торговая палата США возглавляет усилия по решению этих вызовов путем переговоров и поощрения жестких действий со стороны властей США. Несмотря на наши обеспокоенности, 40-летние торговые отношения между нашими двумя странами были по большей части продуктивными, конструктивными и взаимовыгодными», — заявил вице-президент организации Майрон Бриллиант.
| 2019-08-23T22:40:56+00:00 24 августа 2019, 04:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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