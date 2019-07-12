Топ-менеджер Huawei предложил США ликвидировать черный список компаний

Правительство США должно не только исключить китайскую телекоммуникационную корпорацию Huawei из черного списка, но и ликвидировать его целиком. Такую позицию высказал на пресс-конференции в Шэньчжэне (южная китайская провинция Гуандун) в пятницу председатель правления компании Лян Хуа (также известен как Ховард Лян).

«США внесли нас в черный список. Мы против этого решения, так как для этого не было никаких фактов или каких-либо оснований. Такое решение не в интересах любой из сторон, в том числе многих американских предприятий», — приводит его слова электронный портал «Тэнсюнь синьвэн».

«Мы предоставляем свои услуги более 3 млрд человек по всему миру, поэтому такое решение является не только не справедливым, но и не соответствующим. Считаем, что нужно не только отказаться от него, но и вовсе отменить этот черный список», — указал он.(ТАСС)