Топ-менеджер британского телеканала извинился за костюм «убийцы Кашикчи»

Один из руководителей британского телеканала ITV был вынужден извиняться после того, как появился на посвященной празднику Хэллоуин вечеринке в костюме, похожем на одежду жителя Саудовской Аравии и с окровавленной искусственной кистью руки, передает РИА Новости.

Асиф Зубайри, 57-летний руководитель департамента телеканала по развлекательным и комедийным программам, пришел на праздник в белом халате, испачканном красной жидкостью, а искусственную кисть он нес в руках. На голове у Зубайри был платок в красную клетку, напоминающий традиционный саудовский головной убор. Костюм, был воспринят гостями как намек на причастность Саудовской Аравии к убийству журналиста Джамаля Кашикчи. Некоторые назвали наряд «костюмом убийцы Кашикчи».

Вечеринка с участием местных знаменитостей прошла в среду вечером на севере Лондона. На следующий день в СМИ появились фотографии костюма, поднявшие волну критики. Представителя телеканала обвинили в «ужасающей бесчувственности», а экс-глава комитета по соблюдению стандартов в общественной жизни Алистер Грэм заявил, что поступок Зубайри является «глупым непониманием граней допустимого со стороны человека с большим опытом».

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