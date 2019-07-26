Тонкая грань: о демократии и охлократии

Итоги внеочередных парламентских выборов в Украине еще долго будут обсуждаться, причем не только в этой стране, но и за ее пределами. Потому, что всегда лучше учиться на чужих примерах и ошибках, дабы выбрать максимально правильный и нужный путь для себя. А еще, украинский опыт показывает, сколь тонкая грань проходит между демократией и охлократией. Плюс, он является замечательным опытом для многих отечественных парламентариев. Особенно для тех, кто привык надеяться на то, что их протащат в новый состав Милли Меджлиса. Поддержка «сверху» и подкуп избирателей обещаниями, отремонтированными дорогами и просто деньгами накануне новых выборов.

Итак, что же произошло в Украине? А произошла тут победа одного единственного человека — президента Украины Владимира Зеленского. Можно до посинения рассуждать о его сценическом прошлом, об отсутствии у него политического опыта, о том, что «Слуга народа» и партией-то можно назвать с большой натяжкой. Все это в определенный момент оказывается не важным. Потому, что народ устает от вранья, лицемерия, бездеятельности и договорняков тех, кого принято называть «опытными политиками».

И вот тогда, даже все их реальные или сильно приукрашенные достижения, отходят на второй план. То есть, людям уже становится безразлично, что ты сделал для своих избирателей ранее, насколько много ты кому-то помогал, сколько детдомов содержал и асфальта проложил в своем округе. Народ начинает требовать полной смены картинки. И в этих условиях, любой выдвиженец той силы, которая наиболее точно ассоциируется с переменами, становится проходным по умолчанию.

Так случилось и в Украине, где в Раду проходят пять партий: «Слуга народа» набирает 43,17%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 13,01%, «Батьківщина» – 8,18%, «Европейская солидарность» – 8,11%, партия «Голос» – 5,83% голосов избирателей. При этом, кандидаты от партии «Слуга народа» выиграли на всех мажоритарных округах Киева. Они побеждали даже тех, кто казался непобедимым.

К примеру, один из богатейших людей Украины, 80-летний Вячеслав Богуслаев проиграл округ в Запорожье кандидату от пропрезидентской партии Сергею Штепе, род занятий которого – свадебная фотография. Кроме того, ведущий и шоумен, кандидат в нардепы от партии «Слуга народа» Александр Скичко выиграл парламентские выборы в одномандатном округе №197 в Черкасской области.

Добавлю также, что кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Александр Куницкий победил по мажоритарному округу №169 в Харькове. Это тот самый кандидат, который во время одной из встреч с избирателями сам подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. Он также проходил службу в армии этой страны и ЦИК Украины не допустил его на выборы, но Верховный суд за два дня до выборов, все же разрешил Куницкому баллотироваться. И он таки прошел в ВР. Потому, что шел от партии «Слуга народа».

За ее кандидатов голосовали, что называется, закрыв глаза. В итоге, в ВР прошло немало официально безработных и просто совершенно ранее неизвестных лиц. Плюс, в новом составе ВР будет немало, представителей студии «Квартал 95», руководителем которой до начала политической карьеры был Владимир Зеленский.

В числе таковых назову актера студии «95 квартал» Юрия Корявченкова, который более известен, как Юзик. Генеральный директор компании «Квартал-концерт» Максим Ткаченко, который вошел в список партии «Слуга народа», тоже станет народным депутатом. Также в парламент по партийным спискам «Слуги народа» проходит сценарист студии «Квартал 95», ресторатор и бизнесмен Александр Кабанов. Отметим, что его отцом называют первого зама запорожского губернатора Евгения Кабанова. Получила мандат в парламенте и директор по управлению и развитию цифровых продуктов студии «Квартал 95» Елена Хоменко.

Таков был выбор украинского народа, избирателей этой страны. Но победа ли это демократии или же триумф охлократии — мнения на сей счет разнятся. Потому, что в итоге, все увидели, что второе место на выборах заняла партия «Оппозиционная платформа – За жизнь». За полтитсилу, которую возглавляет кум президента РФ Владимира Путина, до сих пор летающий в РФ на встречи с руководством этой страны Виктор Медведчук, проголосовал 13,01%, избирателей. Это те, кто в упор не хочет видеть того, что Россия аннексировала Крым и развязала войну в Донбассе. Они по прежнему повторяют мантру про «братство» РФ и Украины. И их выбор- это победа демократии или охлократии?

Идем далее. Украинское законодательство гарантирует финансирование из государственного бюджета для политических партий, набравших больше 2 % на выборах. Так, партия «Слуга народа» в 2020 году получит ориентировочно 225,3 миллиардов гривен. Но, что самое шокирующее, так это то, что 12,2 миллионов гривен из госбюджета Украины, то есть из кармана рядовых украинцев, получит придуманная наспех «Партия Шария».

А ведь эта «партия» возглавляется сетевым распространителем дезинформации Анатолии Шарие, которому запрещен въезд в Украину и который специализируется на очернении Украины, на тиражировании фейков российской пропаганды! И вот теперь это «чудо» будет финансироваться из украинского госбюджета. Потому, что за него проголосовали граждане Украины. Что это – демократия или охлократия? Грань, как видим, очень тонкая.