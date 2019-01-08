Томос для новой Церкви Украины увезли в Стамбул

Пресс-секретарь «новой Церкви» Украины Иван Сидор рассказал, где находится томос об автокефалии. Оказывается, документ всё-таки везут в Стамбул, где его должны подписать архиереи Константинопольского патриархата, сообщает life.ru.

— Согласно процедуре, там также должны быть подписи тех архиереев, которые принимают участие в Синоде Константинопольского патриархата, — отметил пресс-секретарь «новой Церкви» в эфире телеканала «Прямой».

Сидор заявил, что подписание пройдёт 9 января. Затем томос вернут на Украину.

Ранее украинские СМИ сообщали, что томос увезли в неизвестном направлении. Это объяснялось тем, что в Минкульте страны убеждали, что документ точно не везут в Стамбул, а в Трапезном храме Софии Киевской его больше не было.

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