Том Круз возвращается за штурвал самолета

В Сети появились новые трейлер и постер фильма «Топ Ган: Мэверик», сообщает Daily Mail.

Том Круз возвращается к своему персонажу через 34 года после первой ленты («Лучший стрелок»). На плакате он стоит около самолета и смотрит на два улетающих истребителя.

Помимо 57-летнего Круза в фильме снялись Джон Хэмм, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли и Глен Пауэлл. К своей роли вернулся и Вэл Килмер.

В трейлере Мэверик много времени проводит в кабине самолета, он выступает в качестве летного инструктора, а его былые подвиги стали «легендой».

Мировая премьера запланирована на июнь 2020 года.