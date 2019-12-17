Том Круз возвращается за штурвал самолета

В Сети появились новые трейлер и постер фильма «Топ Ган: Мэверик», сообщает Daily Mail.

Том Круз возвращается к своему персонажу через 34 года после первой ленты («Лучший стрелок»). На плакате он стоит около самолета и смотрит на два улетающих истребителя.

Помимо 57-летнего Круза в фильме снялись Джон Хэмм, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли и Глен Пауэлл. К своей роли вернулся и Вэл Килмер.

В трейлере Мэверик много времени проводит в кабине самолета, он выступает в качестве летного инструктора, а его былые подвиги стали «легендой».

Мировая премьера запланирована на июнь 2020 года.

| 2019-12-16T23:18:24+00:00 17 декабря 2019, 06:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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