Том Круз с Зеленским обсудили съемки нового фильма в Украине

Американский киноактер Том Круз по приглашению президента Украины Владимира Зеленского прибыл в Киев. Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса украинского президента.

«Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну», — говорится в сообщении. О каком именно проекте идет речь, в пресс-службе не уточнили.

В ходе встречи с американским актером Зеленский подчеркнул, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы на Украине. Глава государства также выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей. (ТАСС)