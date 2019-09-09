Том Хэнкс сыграет игрушечного космонавта

Том Хэнкс сыграет главную роль в фильме компании Paramount Pictures про игрушечного космонавта из 1960-х годов майора Мэтта Мэйсона. Об этом сообщает портал Variety со ссылкой на свои источники.

«Лауреат премии «Оскар»[Том Хэнкс] сыграет главную роль в полнометражном художественном фильме про игрушечного героя по имени майор Мэтт Мэйсон, созданного компанией Mattel в 1960-х годах», — пишет издание.

За основу сюжета будет взят рассказ обладателя Пулитцеровской премии Майкла Чабона. Адаптацию для фильма напишет сценарист Акива Голдсман, ранее работавший с Хэнксом над фильмами «Код да Винчи» и «Ангелы и демоны».

При этом ни один из названных изданием участников проекта официально не подтвердил свое в нем участие.

Майор Мэтт Мэйсон — астронавт, который живет и работает на Луне. Помимо него в этой серии игрушек от Mattel также есть члены космического экипажа, инопланетяне и злодеи. Популярность майора совпала с космической гонкой 60-х годов XX века.