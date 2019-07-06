Толстой заявил, что Абхазия и Южная Осетия никогда не вернутся в состав Грузии

Россия не является оккупантом, она поддерживает независимость Абхазии и Южной Осетии, которые никогда не вернутся в состав Грузии. Как передает ТАСС, об этом в субботу заявил депутат Госдумы РФ, глава российской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Петр Толстой в интервью грузинской телекомпании «Рустави-2».

«Россия не оккупировала ваши территории. Когда ваш так называемый президент [Саломе Зурабишвили] в социальной сети пишет, что Россия — враг и оккупант, как вы представляете после этого разговор о нормальных отношениях? Абхазия и Южная Осетия никогда не вернутся в состав Грузии. Запомните это хорошо. Они никогда не станут вашими территориями. Россия будет поддерживать их независимость. Передайте это всем, кто на улицах Тбилиси бегает с антироссийскими лозунгами, — Абхазия и Южная Осетия никогда не вернутся в состав Грузии. Этого никогда не произойдет», — сказал Толстой, комментируя серию митингов с антироссийскими заявлениями, которые проводятся в Тбилиси с 20 июня.