Толстой заявил, что Абхазия и Южная Осетия никогда не вернутся в состав Грузии

Россия не является оккупантом, она поддерживает независимость Абхазии и Южной Осетии, которые никогда не вернутся в состав Грузии. Как передает ТАСС, об этом в субботу заявил депутат Госдумы РФ, глава российской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Петр Толстой в интервью грузинской телекомпании «Рустави-2».

«Россия не оккупировала ваши территории. Когда ваш так называемый президент [Саломе Зурабишвили] в социальной сети пишет, что Россия — враг и оккупант, как вы представляете после этого разговор о нормальных отношениях? Абхазия и Южная Осетия никогда не вернутся в состав Грузии. Запомните это хорошо. Они никогда не станут вашими территориями. Россия будет поддерживать их независимость. Передайте это всем, кто на улицах Тбилиси бегает с антироссийскими лозунгами, — Абхазия и Южная Осетия никогда не вернутся в состав Грузии. Этого никогда не произойдет», — сказал Толстой, комментируя серию митингов с антироссийскими заявлениями, которые проводятся в Тбилиси с 20 июня.

| 2019-07-06T20:37:53+00:00 6 июля 2019, 22:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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