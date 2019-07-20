Толпа насмерть забила мужчину за убийство павлина

В индийском штате Мадхья-Прадеш толпа до смерти избила мужчину, виновного в убийстве павлина.

Уточняется, что местные жители обнаружили подозрительных людей, которые убегали через поле. Когда они догнали контрабандистов, то обнаружили у них тушки четырех павлинов.

Разозлившись, жители избили человека и оставили его лежать в поле.

Полиция отвезла пострадавшего в больницу, где он позже скончался, передает gazeta.ru.

Против десяти человек было заведено дело за убийство и организацию беспорядка. В соответствии с Законом об охране дикой природы, было заведено отдельное дело об убийстве павлинов в отношении умершего мужчины, его сына и двух других человек, которые скрылись.

Охота на павлина, национальную птицу Индии, и его убийство, запрещены.