Только за месяц количество денег в обороте увеличилось на полмиллиарда

С начала текущего года в Азербайджане увеличилась денежная масса, достигнув в апреле 9 млрд. 495 млн. 100 тыс. манат. По сравнению с мартом в апреле этого года, количество наличных денег в обороте возросло на 548 млн. 800.тыс манатов, или 6,1%.

Примечательно, что в начале года показатель сократился на 500 млн. 600 тыс. манатов ( 0,5%), а за год вырос на 1 млрд. 82 млн. манатов (12,8%).

Рост денежной массы в обороте местные экономисты связывают с повышением зарплат, пенсий и социальных пособий, компенсацией из бюджета девальвационной разницы по кредитам населения и прочими социальными мерами правительства.

В частности сообщалось, что Центробанк выделит местным кредитно-финансовым организациям 682 млн. манатов на проведение реструктуризации проблемных валютных кредитов граждан. Кроме того, дополнительно 335 млн. манатов будут выделены из бюджета в этом году на индексацию зарплат 600 тысяч граждан (450 тысяч работников госсектора, 150 тысяч — частного сектора). Из средств государственного бюджета будет выделено дополнительно 25 млн. манатов на повышение стипендий студентам и докторантам, не считая целого ряда прочих расходов в рамках социального пакета правительства.

Конец прошлого и начало текущего месяца отметились наиболее сильным притоком денежной массы, поскольку начались бюджетные выплаты девальвационных издержек по кредитам банкам и населению. Эмиссионная нагрузка на манат возрастает, поскольку рост социальных пособий и компенсации населению увеличивают объемы выпускаемых в оборот денег, а в прошлом месяце эта сумма превысила полмиллиарда.

С этой точки зрения интересна позиция Центробанка, поскольку сумма наличных в обороте увеличивается, что может привести к росту расходов граждан и поспособствовать повышению цен. «Разумеется, глава Центробанка, отвечающий за инфляцию и стабильность валютного курса, не желает этого. Естественно, он остерегается давления на инфляцию и валютный курс из-за выброса в экономику дополнительной денежной массы», — сказал по этому поводу # экономист Натиг Джафарли.

Касаясь возможных превентивных мер регулятора финансовых потоков, Джафарли предположил, что главный банк может увеличить число депозитных аукционов и таким образом сократить оборот денег в обращении:

«Результатом роста денежной массы может стать большая активность Центробанка по изъятию денежных излишков из банков. С этим проблем не будет, тем более, что вкладывать в ценные бумаги Центрального банка выгодно финансовым организациям, получающим проценты под безопасные краткосрочные вклады. Спрос на депозитных аукционах регулятора традиционно превышает предложение», — полагает экономист, отмечая при этом, что изымая деньги из экономики, регулятор держит ее реальный сектор на жесткой финансовой диете.

Удержание курса и инфляции обходится нам дорого, поскольку финансовые средства, которые крутятся в самой банковской среде, могли бы послужить развитию бизнеса, росту рабочих мест, налоговым поступлениям в бюджет и пр.