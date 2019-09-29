Только ООН будет посредником в конституционном комитете Сирии

Спецпредставитель генсека ООН по Сирийской Арабской Республике Гейр Педерсен заявил, что роль посредника в конституционном комитете Сирии будет принадлежать исключительно ООН и никому больше, сообщает РИА Новости.

«В правилах процедуры мы договорились с правительством и оппозицией о том, что ООН должна играть роль посредника. Так что мы будем содействовать процессу. Больше никто эту обязанность выполнять не будет», – сказал Педерсен в интервью агентству.

Ожидается, что на заседании Совбеза ООН завтра он сообщит подробности о конституционном комитете Сирии.

Пока собеседник издания рассказал о консенсусе, достигнутом по этому вопросу: комитет поддержали все члены СБ ООН, астанинская тройка (Россия, Иран и Турция,) и малая группа по Сирии (Египет, Франция, ФРГ, Иордания, Саудовская Аравия, Британия и США).

«Я надеюсь, что мы сможем увидеть более тесное сотрудничество между астанинским форматом и малой группой», – добавил Педерсен.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш объявил об окончательном формировании комитета САР и планах, подразумевающих, что он соберется в ближайшие недели. Работа должна начаться до конца октября.

Решение о создании данного органа было принято в начале прошлого года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.