Только ли переливание из пустого в порожнее?

Начавшее работать в феврале прошлого года ООО «Азербайджанское кредитное бюро» (АКБ) отчиталось об успехах, сообщив, что за первое полугодие получило 1 млн. 301,606 тыс. запросов о кредитной отчетности заемщиков.

Судя по количеству обращений, структура получает прибыли от своей деятельности. Однако сам по себе факт возросших обращений не говорит о каких-либо позитивных подвижках в сфере кредитования и уж тем более не является показателем новшеств, коими эта сфера может быть обязана созданию АКБ на базе действующего при Центробанке Централизованного кредитного реестра (ЦКР).

Комментируя последнее заявление АКБ, банковский эксперт Акрам Гасанов отметил, что создание частного кредитного бюро на базе уже существующего Централизованного кредитного реестра изначально было банальным переливанием из пустого в порожнее. Кстати сказать, на бесполезность этой инициативы для кредитно-финансовой сферы эксперт указывал еще при вступлении в силу нового закона о кредитных бюро. И аргументы противников новшества вполне объяснимы – в стране, начиная с 2005 года, действовал аналогичный государственный институт, а потому было совершенно неясно, какие иные специфические функции, не охваченные ЦКР, подлежат сфере деятельности ООО.

«Если бы оно охватило неподконтрольный ЦКР сегмент кредитования — торговую сеть, ломбардный бизнес, лизинговые компании и пр., суть появления новой структуры была бы понятна и оправдана. Но этого не произошло. ЦКР, а теперь и ООО «Азербайджанское кредитное бюро» работают с банками и НБКО, которые обязаны предоставлять соответствующую информацию, остальные же субъекты кредитно-финансового рынка могут это делать по желанию, а могут и не делать. При этом понятно, что добровольно передавать информацию в кредитное бюро теневой сегмент кредитования не будет, а значит, ничего полезного это новшество изначально не обещало», — сказал эксперт.

Тем временем в местной экспертной среде звучали мнения о целесообразности данной структуры. Скажем, такой точки зрения придерживался эксперт общественного объединения «Содействия экономическим инициативам» Самир Алиев, ожидавший большей эффективности и широты информации, включая обязанности бесплатно выдавать личную кредитную историю гражданам. Однако Гасанов не согласен с такой постановкой вопроса, поскольку, как уже говорилось, бюро дублирует функции кредитного реестра. Более того, ЦКР негласно, но фактически был приватизирован учредителями кредитного бюро, сказал он.

«По факту ЦКР по новому законодательству обязали безвозмездно передать этой частной структуре всю информационную базу, собранную государственной структурой с 2005 года. После этого функции ЦКР были переданы дублирующему частному кредитному бюро», — по мнению Гасанова, идея создания частного бюро заключалась в негласной и бесплатной приватизации ЦКР, что и было сделано в узких кругах.

При этом законодательство обязывает банки и НБКО принимать участие, как минимум, в одном кредитном бюро. Несмотря на возможность функционирования в стране безграничного количества таких организаций, других кредитных бюро не будет и это понятно, уверен он. По факту в результате приватизации плоды многолетних трудов, собранная в ЦКР информация была бесплатно передана в пользование 8 коммерческим банкам, которые получают от этого прибыль. Теперь же частное бюро зачем-то отчитывается о количестве полученных им обращений, хотя следовало бы рассказать о доходах, считает Гасанов.