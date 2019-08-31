Токио заявил протест Сеулу из-за визита депутатов Кореи на спорные острова

Власти Японии передали протест Южной Корее после посещения депутатами республики спорных островов Такэсима (корейское название Токто), сообщают «Известия».

Представитель японского правительства подчеркнул, что сегодняшний визит южнокорейских депутатов на острова «является совершенно неприемлемым». Протест передан Сеулу по дипломатическим каналам.

Ранее Токио потребовал от Сеула остановить проведение военных учений у спорных островов. До этого в республике осудили японские учебники по истории, в которых юг Курил, Сенкака и острова Такэсима названы «исконными территориями».

Группа островов расположена в Японском море. После Второй мировой войны они перешли Южной Корее. Япония называет это «незаконной оккупацией» и считает острова частью своей территории (aif.ru)