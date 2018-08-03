Токио заявил протест Сеулу из-за судна в акватории спорных островов

Правительство Японии выразило протест Южной Корее в связи с ведением южнокорейским судном исследовательской деятельности в акватории спорных островов Такэсима (южнокорейское название Токто), заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга.

«По дипломатическим каналам мы потребовали от южнокорейской стороны объяснить маршрут исследовательского морского судна и выразили решительный протест, что проведение исследовательской деятельности без нашего согласия неприемлемо», — подчеркнул Суга.

Японские власти утверждают, что южнокорейское исследовательское судно находилось в акватории спорных островов Такэсима (Токто) 1-2 августа, несмотря на то что сотрудники японской береговой охраны неоднократно направляли предупреждения и требовали покинуть район.

Группа островов Такэсима (Токто) расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это «незаконной оккупацией» и считает острова частью своей территории и административно включает их в префектуру Симанэ. Острова известны также как скалы Лианкур. Япония предлагает Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.

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