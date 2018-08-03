Токио заявил протест Сеулу из-за судна в акватории спорных островов

Правительство Японии выразило протест Южной Корее в связи с ведением южнокорейским судном исследовательской деятельности в акватории спорных островов Такэсима (южнокорейское название Токто), заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга.
«По дипломатическим каналам мы потребовали от южнокорейской стороны объяснить маршрут исследовательского морского судна и выразили решительный протест, что проведение исследовательской деятельности без нашего согласия неприемлемо», — подчеркнул Суга.
Японские власти утверждают, что южнокорейское исследовательское судно находилось в акватории спорных островов Такэсима (Токто) 1-2 августа, несмотря на то что сотрудники японской береговой охраны неоднократно направляли предупреждения и требовали покинуть район.
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