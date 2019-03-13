Токио заявил Москве протест в связи с учениями на южных Курилах

Токио заявил Москве протест в связи с российскими учениями на южных Курилах, сочтя их неприемлемыми, заявили РИА Новости в МИД Японии.

Ранее сообщалось, что Япония по дипломатическим каналам сделала России «заявление» в связи с учениями.

«Что касается того, является ли это заявлением или протестом, то с точки зрения того, что наша страна сделала это заявление России, исходя из своей юридической позиции, это означает, что был заявлен протест», — пояснила представитель японского МИД.