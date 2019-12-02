Токио купит частный остров за $146 млн для военных учений США

Япония выкупит располагающийся у юго-западного побережья частный остров за $146 млн для военных учений США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального секретаря кабинета страны Йосихидэ Сугу.

Как отмечается, 29 ноября префектура Кагосима достигла договоренности по покупке острова Магэсима после переговоров между министерством обороны и застройщиком, который владеет значительной частью острова.

Известно, объект для американских военных учений будет построен на острове в ближайшее время.

В настоящее время тренировки ВВС Соединенных Штатов проводятся на острове Иводзима в 1,2 тыс. км от Токио.

Белый дом потребовал изменить место учений в связи с тем, что Иводзима расположена на слишком большом расстоянии от военной базы США в городе Ивакуни префектуры Ямагути.