Токаев стал президентом Казахстана официально

Касым-Жомарт Токаев в среду во Дворце независимости в столице Казахстана принес присягу народу страны и официально вступил в должность главы государства, сообщает корреспондент ТАСС из пресс-центра, где идет трансляция мероприятия.

По прибытии во Дворец независимости для принятия присяги Токаева встречали парадные военные расчеты с национальными флагами. Сначала в зал, где собрались десятки гостей, прошел первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, для него было подготовлено почетное кресло в первом ряду. На торжественной церемонии также присутствовали депутаты парламента, члены Конституционного совета, судьи Верховного суда, члены правительства.