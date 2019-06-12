Токаев стал президентом Казахстана официально

Касым-Жомарт Токаев в среду во Дворце независимости в столице Казахстана принес присягу народу страны и официально вступил в должность главы государства, сообщает корреспондент ТАСС из пресс-центра, где идет трансляция мероприятия.

По прибытии во Дворец независимости для принятия присяги Токаева встречали парадные военные расчеты с национальными флагами. Сначала в зал, где собрались десятки гостей, прошел первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, для него было подготовлено почетное кресло в первом ряду. На торжественной церемонии также присутствовали депутаты парламента, члены Конституционного совета, судьи Верховного суда, члены правительства.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент, Касым-Жомарт Токаев. Победу на выборах одержал Токаев, набрав 70,96% голосов избирателей.
| 2019-06-12T09:35:28+00:00 12 июня 2019, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss