Точную причину смерти Мухаммеда Мурси определит спецкомиссия

Генеральная прокуратура Египта пока не называет точные причины смерти экс-президента страны Мухаммеда Мурси. Сформирована судебно-медицинская комиссия для подготовки патологоанатомического заключения, после чего будет принято решение о захоронении бывшего главы государства. Об этом сообщил в понедельник глава надзорного органа страны Набиль Садек, передает телеканал Al Hadath.

По его словам, «Мурси на суде выступал минут пять, после этого ему стало плохо, он потерял сознание за решеткой на скамье подсудимых, заседание прервали, в больницу его доставили уже мертвым». Врачи не зафиксировали никаких «видимых повреждений» на теле экс-президента.

Сейчас специалисты изымают все видеозаписи с камер наблюдения в зале суда в Каире.

Ранее сообщалось, что бывший президент страны умер во время повторного судебного процесса по делу о шпионаже и побеге из тюрьмы, по которым он проходил одним из обвиняемых.

| 2019-06-17T22:04:45+00:00 17 июня 2019, 23:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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