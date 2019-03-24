Тирания Пашиняна или как революции порождают диктатуры…

Наверное, только начиная с двадцатого века революции начали однозначно связывать со свободой и демократией.

А так Великая Французская Революция в памяти всегда ассоциируется с гильотиной, а диктатура Кромвеля до сих пор не забыта англичанами.

Возможно, единственным «исключением из общего правила» является американская революция, которая еще как-то выделяется из общего фона. Не стоит забывать, что и американская революция не обошлась без гражданской войны и крови.

Да, только через триста лет лозунги и принципы великой революции наконец-то воплотились в реальную жизнь – не только представители белой расы, но и чернокожее население получило равные гражданские и политические права.

А всему этому предшествовали афинская демократия, смерть Сократа, наконец, учение Аристотеля о перерастании демократии в охлократию и тиранию…

Возможно, наш беглый, краткий «экскурс» в историю революций и демократий у читателей вызовет вопросы, и они спросят: собственно, к чему все это? Сперва заметим, что иллюзии свободы и демократии продолжаются и по сей день; в двадцать первом веке новой политической модой стали «цветные революции», но мы не в состоянии назвать хотя бы одну страну, которой эти революции на самом деле, принесли истинную демократию и свободу. О таких аномалиях, как «арабская весна» думается, что вообще говорить не стоит…

Но нас больше всего интересуют, конечно, процессы, происходящие в соседней Армении. Всего один год прошел с начала «бархатной армянской революции». Но уже в ходу слухи о тирании Пашиняна, о давлениях на свободную прессу, о преследовании инакомыслящих, и нередко звучат обвинения, что революционный премьер тормозит истинные политические и экономические реформы.

Безусловно, мы не исключаем, что и тут не обходится без преувеличений и ложных обвинений. Помнится, бывший президент С.Саргсян прежде, чем уйти в отставку, успокаивал своих сторонников тем, что Пашинян у власти долго не продержится и известный карабахский политический клан вновь вернется во власть.

Вдобавок, при Пашиняне прошли выборы двух уровней; сперва избрали мера столицы, а потом уже прошли всеобщие парламентские выборы.

И вроде бы ничего; выборы, как выборы – даже ярые политические оппоненты не смогли представить убедительные доказательства, свидетельствующие о серьезных правонарушениях и фальсификациях во время выборов…

Но честные, справедливые и правильные выборы в современном мире считаются необходимым, но не достаточным условием демократии и свободы, и те страны, где кроме правильных выборов нечем похвастаться, называют «странами электоральной демократии».

Поэтому еще рано говорить об истинной свободе и демократии в Армении; чтобы занять место в ранге настоящих свободных стран армянам придется хорошенько, как следует, потрудиться, конечно, если через пару месяцев не наступит конец «бархатной революции».

Вдобавок, Пашинян больше напоминает охлократа и тирана, нежели современного демократического лидера. Более того, есть другие весьма объективные причины, которые создают почву для возрождения прежнего авторитаризма; революция должна решать и социально-экономические проблемы.

Но Пашинян, пока только «крутится», «вертится» вокруг этих проблем, и нужный ключ ищет в совсем ненужном направлении; экономика Армении требует де-политизации экономической сферы, развитие настоящих рыночных отношений, интеграцию в экономическую жизнь региона, серьезного пересмотра сложившихся отношений с соседними государствами, особенно, с Азербайджаном и Турцией. Но армянский премьер даже не упоминает об этом и продолжает искать «эликсир экономического возрождения и процветания» лишь Бог знает где, но не там где это следует на самом деле!

Да, вроде бы в Европе ему обещали кредиты, но их надо будет вернуть. Пока революционный премьер вопросы финансового характера решает исключительно с помощью экспроприации олигархов. Но экономика и социальные проблемы требуют более внушительных «инъекций».

Найдет ли их Пашинян? Вряд ли! Поэтому кажется, что неизбежным будет возвращение к прежним методам авторитарного правления; при нынешних условиях, когда Пашинян даже не думает об уступках в карабахской проблеме, не собирается наладить нормальные отношения с государствами региона, иного пути представить невозможно.

Да, лидер грузинской «цветной революции» М.Саакашвили в свое время смог существенно продвинуться в решении некоторых важных проблем, но и то, благодаря только тому, что рядом был Азербайджан, который постоянно поддерживал своего западного соседа, не только подключая ее к перспективным, рентабельным энергетическим проектам, но в буквальном смысле слова, опекал его. Поэтому бывший грузинский лидер не раз говорил, что он искал поддержку и помощь за океаном, но нашел их в Баку. Пашиняну предлагается то же самое, но он вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и решать проблемы, предпочитает выдумывать различные политические и дипломатические головоломки. Но в данный момент настоящей головоломкой является вопрос — могут ли в такой бедной и зависимой стране, как Армения, победить демократия и свобода?..