Тимошенко заявила, что Украина получила еще один шанс на изменения

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, комментируя результаты президентских выборов на Украине, поздравила страну с получением еще одного шанса на изменения и призвала парламент подставить плечо новому главе государства.
Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей.
«Я хочу поздравить Украину с окончанием президентской кампании, а самое главное – с получением еще одного шанса на изменения… После этих выборов люди не будут ждать годами перемены, поэтому нам нужно вернуться к совместной ответственности за эти изменения. Нужно подставить плечо, как сказал президент (Петр Порошенко – ред.) вчера, новому руководителю государства», — сказала Тимошенко в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник.
«Я хочу обратиться ко всему парламенту, которому еще работать полгода, чтобы он не превратился в гири на крыльях изменений. И надо немедленно дать возможность новому президенту поменять силовиков: генерального прокурора, главу службы безопасности, министра обороны», — сказала Тимошенко. По ее мнению, не для того 73% избирателей голосовали за изменения, «чтобы это правительство терпеть еще полгода».
«Если у этого парламента осталась хоть капля совести, надо дать возможность сформировать новое правительство», — добавила политик.(РИА Новости)