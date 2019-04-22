Тимошенко заявила, что Украина получила еще один шанс на изменения

«Я хочу поздравить Украину с окончанием президентской кампании, а самое главное – с получением еще одного шанса на изменения… После этих выборов люди не будут ждать годами перемены, поэтому нам нужно вернуться к совместной ответственности за эти изменения. Нужно подставить плечо, как сказал президент (Петр Порошенко – ред.) вчера, новому руководителю государства», — сказала Тимошенко в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник.