Тимошенко заявила, что «нормандскому формату» пришел конец

Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает возвращение РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы концом «нормандского формата» (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщает РИА Новости.

«Предложение снять санкции с России поддержали делегации стран «нормандского формата» — Франция и Германия… Это яркое свидетельство фактического конца «нормандского формата». Потому что не могут быть гарантами нашей безопасности государства, которые поддерживают возвращение страны-агрессора в ПАСЕ», — приводит слова Тимошенко пресс-служба партии.

| 2019-06-25T15:22:29+00:00 25 июня 2019, 16:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss