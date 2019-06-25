Тимошенко заявила, что «нормандскому формату» пришел конец

Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает возвращение РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы концом «нормандского формата» (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщает РИА Новости.

«Предложение снять санкции с России поддержали делегации стран «нормандского формата» — Франция и Германия… Это яркое свидетельство фактического конца «нормандского формата». Потому что не могут быть гарантами нашей безопасности государства, которые поддерживают возвращение страны-агрессора в ПАСЕ», — приводит слова Тимошенко пресс-служба партии.