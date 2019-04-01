Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов

По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК страны.

Отмечается, что на первом месте также остается шоумен Владимир Зеленский с 30,40% голосов. Порошенко обгоняет Тимошенко на 2,79%. До этого по итогам обработки 70% голосов их отрыв составлял 3,04%.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Идет подсчет голосов первого тура. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.

| 2019-04-01T16:11:18+00:00 1 апреля 2019, 17:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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