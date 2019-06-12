Тимошенко советует Зеленскому не считаться с решением КС

Лидер партии «Батькивщина» и одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко советует президенту Владимиру Зеленскому не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный суд признает его неконституционным. Об этом она заявила в среду, сообщает ТАСС.

«Даже если на коррупционной основе КС вынесет решение, что указ президента о роспуске Верховной рады является неконституционным, то президенту как гаранту Конституции, который точно знает, что указ конституционный, можно указ не отменять», — заявила Тимошенко в эфире канала «112 Украина».

Она считает, что в таком случае ЦИК обязан выполнить этот указ, несмотря на решение КС.

«Даже если суд примет незаконное абсолютно решение, то президенту не надо отменять указ о роспуске парламента, а надо требовать его выполнения», — сказала она. Тимошенко также рассказала, что главной темой ее встречи с Зеленским в среду было то, «как не допустить отмены досрочных выборов, разрушения всего избирательного процесса». «Нельзя допустить, чтобы КС разрушил досрочные выборы», — подчеркнула она.