Тимошенко призвала Раду усилить полномочия парламента по контролю за президентом

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Верховную раду Украины принять до второго тура выборов президента (21 апреля) законы, которые усилят политический контроль парламента за президентом страны. Об этом она сообщила в понедельник на заседании согласительного совета Рады.
«Сейчас у нас есть небольшой промежуток времени, и это как раз до завершения второго тура, когда мы можем именно парламентом восстановить Конституцию, восстановить те балансы и противовесы [во власти], которые нужны стране», — сказала она. Политик призвала поддержать законы, которые «смогут убрать бесконтрольность любого президента, кто бы ни был избран».
Прежде всего, заявила Тимошенко, необходимо принять закон о временных следственных комиссиях, чтобы у парламента был инструмент контроля «за коррупцией любого президента или силовых структур». «Необходимо принять изменения в Конституции об отмене неприкосновенности всех — депутатов, судей, президента. Именно из-за того, что не все равны перед законом, каждый, кто получает высшую власть, злоупотребляет законом, правами, свободами людей и безнаказанно это делает», — сказала она.
Тимошенко подчеркнула, что требует внедрения полностью пропорциональной избирательной системы на выборах в парламент, поскольку мажоритарная система «станет основой коррупции при формировании новой Верховной рады». Политик также высказалась за принятие закона об импичменте главы государства, а также специального закона, который бы позволил отзывать с должностей депутатов, а также целые партии, в случае если они нарушают закон.