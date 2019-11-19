Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив со своим фортепиано

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала тон президента Украины Владимира Зеленского в свой адрес.

Ранее украинский лидер заявил, что Тимошенко принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места, взамен пообещав в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа». Зеленский в шутку отметил, что сейчас оппозиция на Украине имеет отличную фигуру, так как ей «просто не дают сладенького».

«Я напомню, что есть одна древняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот! А дальше все по сценарию… Ну, вы в курсе…», — написала Тимошенко в фейсбуке.

Политик отметила, что будет ждать Зеленского на корпоративах.

«Можно со своим фортепиано», — пошутила она.