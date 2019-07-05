Тимошенко предложила создать «коалицию действий» в Раде

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее команда предлагает создать «коалицию действий» в Верховной раде Украины, передает РИА Новости.
«После президентских выборов можно было уже кое-что сделать. Можно было не терять это время. Но если это не смогли сделать, то после парламентских выборов у нас сразу же формируется коалиция и наша команда предлагает сделать коалицию действий. Это когда каждый день в коалиционном соглашении будет расписана почасовая ежедневная работа», — сказала Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина». При этом она не уточнила, с кем намерена создавать коалицию.
По мнению Тимошенко, жителям Украины нужно «немножко потерпеть».
| 2019-07-05T21:41:05+00:00 6 июля 2019, 01:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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