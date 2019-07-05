Тимошенко предложила создать «коалицию действий» в Раде

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее команда предлагает создать «коалицию действий» в Верховной раде Украины, передает РИА Новости.
«После президентских выборов можно было уже кое-что сделать. Можно было не терять это время. Но если это не смогли сделать, то после парламентских выборов у нас сразу же формируется коалиция и наша команда предлагает сделать коалицию действий. Это когда каждый день в коалиционном соглашении будет расписана почасовая ежедневная работа», — сказала Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина». При этом она не уточнила, с кем намерена создавать коалицию.
По мнению Тимошенко, жителям Украины нужно «немножко потерпеть».