Тимошенко предлагает принять новую Конституцию Украины

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что принимать проект новой «народной» Конституции, идею которой она продвигает, следует после предстоящих в 2019 году выборов президента на всеукраинском референдуме.

Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, Тимошенко уже заявляла о своем намерении снова баллотироваться на пост главы государства.»Сегодня более 100 ученых, философов, визионеров и конституционалистов работают над созданием новой Конституции Украины. Наша цель состоит в том, чтобы до очередных президентских выборов показать обществу новую Конституцию, согласованную со всей страной», — заявила Тимошенко на презентации концепта нового основного закона.

По ее словам, Украина «пережила две революции, многочисленные выборы, произошла смена лиц у власти, команд в политике, партий, однако украинцы не получили ожидаемого результата». «Именно поэтому гражданское общество и интеллектуалы страны четко определили, что на предстоящих очередных президентских и парламентских выборах менять только лицо у власти нет смысла», — цитирует слова Тимошенко партия «Батькивщина» на своем сайте.

РИА Новости

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| 2018-08-24T21:46:04+00:00 25 августа 2018, 00:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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