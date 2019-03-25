Тимошенко пообещала посадить Порошенко и трех его друзей

Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Юлия Тимошенко пообещала посадить украинского Лидера Петра Порошенко. Об этом она заявила в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Кроме того, Тимошенко заявила, что также посадит и трех друзей Порошенко, если украинский суд признает их виновными.

Она подчеркнула, что суд должен наказать президента за все «его деяния» и «всеохватывающую коррупцию».

Ранее Тиможенко заявила, что в ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко.

Также она посоветовала ему подумывать о тюрьме.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

| 2019-03-25T13:58:40+00:00 25 марта 2019, 19:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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