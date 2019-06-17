Тимошенко объявила имена тех, кто ведет к банкротству ГТС Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев создают «искусственное банкротство» газотранспортной системы страны, депутат намерена подать заявление в Государственное бюро расследований, сообщает РИА Новости.

Ранее Кабмин Украины утвердил выделение газотранспортной системы (ГТС) по модели OU (ownership unbundling), предусматривающей выведение за пределы группы «Нафтогаз» как оператора, так и газотранспортных активов. Между тем, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что выделение ГТС по модели OU ослабит переговорные позиции «Нафтогаза» с «Газпромом» по транзиту газа с 2020 года и повлечет проигрыш украинской компании в Стокгольмском арбитраже.

«Мы завтра передадим в Госбюро расследований мое собственное заявление против Гройсмана и Коболева, которые де-факто совершают преступление по созданию искусственного банкротства газотранспортной системы, доведения ее до развала. Нам нужно этот процесс останавливать», — заявила Тимошенко в понедельник в эфире телеканала Newsone.

| 2019-06-17T23:38:04+00:00 18 июня 2019, 01:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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