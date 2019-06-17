Тимошенко объявила имена тех, кто ведет к банкротству ГТС Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев создают «искусственное банкротство» газотранспортной системы страны, депутат намерена подать заявление в Государственное бюро расследований, сообщает РИА Новости.

Ранее Кабмин Украины утвердил выделение газотранспортной системы (ГТС) по модели OU (ownership unbundling), предусматривающей выведение за пределы группы «Нафтогаз» как оператора, так и газотранспортных активов. Между тем, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что выделение ГТС по модели OU ослабит переговорные позиции «Нафтогаза» с «Газпромом» по транзиту газа с 2020 года и повлечет проигрыш украинской компании в Стокгольмском арбитраже.

«Мы завтра передадим в Госбюро расследований мое собственное заявление против Гройсмана и Коболева, которые де-факто совершают преступление по созданию искусственного банкротства газотранспортной системы, доведения ее до развала. Нам нужно этот процесс останавливать», — заявила Тимошенко в понедельник в эфире телеканала Newsone.