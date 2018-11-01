Тимошенко не волнуют российские санкции

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что спецмеры РФ в ответ на санкции Киева ее «мало волнуют», поскольку у нее нет бизнеса в России.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ. Тимошенко попала под действие спецмер.

«Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет. И быть не может», — написала Тимошенко в четверг на своей странице в Facebook.

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