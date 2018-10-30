Тимошенко начала формирование военного кабинета на Украине

Лидер украинский партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во вторник заявила о начале формирования военного кабинета, его состав будет обнародован перед президентскими выборами, сообщает РИА Новости.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Тимошенко уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга. На Украине многие политики начали агитацию в преддверии выборов президента и парламента, несмотря на то, что официально избирательная гонка еще не началась. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет Тимошенко, которая уже представила часть «нового курса» для страны, который касался экономики.

Наша команда начинает создавать настоящие стратегические доктрины и законопроекты, которые будут обеспечивать воплощение их в жизнь по строгому плану-графику и будут абсолютно адекватными ко всем глобальным вызовам. Для выполнения этой работы и детальной разработки стратегии мира я объявляю начало формирования военного кабинета, состав которого будет обнародован до дня президентских выборов», — заявила Тимошенко на презентации стратегии по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции этого региона в состав Украины.

По ее словам, координировать этот процесс будет бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко.

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