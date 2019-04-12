Тимошенко готова объединиться с тем, кто видит Украину в ЕС и НАТО

«Наша команда с теми, кто служит Украине на самом деле, а не только фасадами и красивыми пиар-кампаниями во время избирательной гонки. Мы будем с теми, кто не готов исповедовать двойные стандарты, кто имеет абсолютное видение Украины в Европейском союзе и НАТО. И мы будем с тем, кто искренне готов объединиться после выборов президента и строить абсолютно новые институции, новую Украину», — заявила Тимошенко в четверг в ходе Киевского форума по безопасности.(РИА Новости)