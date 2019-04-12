Тимошенко готова объединиться с тем, кто видит Украину в ЕС и НАТО

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что она и ее команда готовы объединиться с политическими силами, которые имеют «абсолютное видение Украины в Европейском союзе и НАТО».
В своей избирательной программе действующий президент Украины Петр Порошенко отметил стремление страны в Евросоюз и НАТО. В программе у кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского курс Украины в Североатлантический альянс упоминается как «гарантия безопасности». Но этот вопрос, по его мнению, нужно решать на всеукраинском референдуме. А вот о европейской интеграции в программе кандидата речь не идет совсем.
«Наша команда с теми, кто служит Украине на самом деле, а не только фасадами и красивыми пиар-кампаниями во время избирательной гонки. Мы будем с теми, кто не готов исповедовать двойные стандарты, кто имеет абсолютное видение Украины в Европейском союзе и НАТО. И мы будем с тем, кто искренне готов объединиться после выборов президента и строить абсолютно новые институции, новую Украину», — заявила Тимошенко в четверг в ходе Киевского форума по безопасности.(РИА Новости)