Тихая раздача земель

Россия согласилась передать Японии два острова Курильской гряды и продолжить переговоры по поводу двух других островов. Это вызвало неоднозначную реакцию внутри российского общества. Поэтому тема была заявлена быть тихой, непопулярной и мало освещаемой, так как портила успех крымского вопроса.

Раньше казалось, что курильский вопрос уже давно слег в яму латентных конфликтов и периодические возобновления переговоров по нему не несли смысловой нагрузки. Начиная с 1956г. тема четырех курильских островов: Кунашира, Итурупа, Шикотана и ряда островов, объединенных под общим названием Хабомаи поднималась практически на всех советско-японских, а уже после, российско-японских встречах. Согласно декларации от 1956г. Шикотан и Хабомаи должны были быть переданы Японии, но на основе ультимативного подписания мирного договора между двумя сторонами. Но помешало осуществлению этого плана активное вовлечение США, и как результат, страх Советского Союза иметь под боком американские военные базы. Переговоры с треском провалились, а Япония обозначила положение спорных островов как территорий, находящихся под оккупацией. Эта самая декларация стала и остается основополагающей во взаимоотношениях двух сторон относительно Курил.

Япония всегда считала, что СССР повел себя как «вор на пожаре» и на основе результатов Второй Мировой, просто отхватил себе острова. Эти острова, некогда завоеванные Японией во время русско-японской войны с легкостью были переданы СССР. Японское правительство не раз делало попытки вернуться к условиям 1956-го года, но каждый раз терпело фиаско. Позиция России тогда как весомого международного актора не предполагала никаких уступок.

Едва правительство Страны восходящего солнца возглавил Синдзо Абэ, Япония взяла курс на усиление своего влияния. Тут же ее роль в процессах Тихоокеанского региона стала более заметной. Отдельно стоит отметить тот факт, что правящая коалиция стала добиваться отмены одной из статей в конституции, согласно которой Япония не может вести войну и иметь определённые роды войск. Как говорится, курс на милитаризацию был налицо. И хотя, усиление японских национальных настроений сыграло роль в продвижении решения курильского конфликта, это не стало решающим фактором. Им стало мировое ослабление позиции России. Оно происходило не сразу, а медленно и степенно скатывалось до уровня, когда понадобилось искать помощи и выгод в делах, отложенных в долгий ящик. Нынешняя экономическая ситуация в России вынудила ее начать разыгрывать земельную карту. Благодаря выгодной земельной сделке Россия получит развитие двух других курильских островов за счет японских вливаний. Прямым текстом о покупке этих островов не говорится, но примечания о дальнейшем инвестировании и открытии сетевых предприятий ясно указывает на финансовый аспект.

Такая передача земель в истории современной России уже случалась и было это не так давно – в 1991-м был передан Китаю остров Даманский, а в 2005 году были переданы сразу два острова на Амуре – Тарабаров и Большой Уссурийский. Чтобы последняя передача не вызвала волну протестов среди жителей Приамурья и, в целом, среди остальных россиян эта информация подавалась как демаркация китайско-российской границы. На деле же, в обмен на землю Россия получала выгодные предложения со стороны китайских инвесторов о дальнейшем экономическом освоении Сибири. Грубо говоря, Россия сделала предметом торга свои отдаленные острова на рубежах. Малозаселенные, дотационные и непривлекательные для российских бизнесменов земли-острова легко вписались в торг. Их передача была продиктована необходимыми финансовыми потоками, а также поддержкой со стороны дальневосточных соседей.

Передачу Курил Японии аккуратно подают как разрешение долгого спора. В свете российско-украинской войны и крымских событий нельзя показывать, что земли не только приходят в состав России, но также и спокойно уходят из нее. Лучшим показателем стала быстро ставшая расхожей фраза от русских в соцсетях: «Как громко брали Крым, и как тихо отдаем Курилы». О Курилах не принято много говорить, обсуждать и расписывать нынешние условия договора и будущее двух других островов.