THR: академию, присуждающую премию Grammy, впервые возглавит женщина

Женщина впервые избрана на пост президента Национальной академии искусства и техники грамзаписи США, присуждающей премию Grammy, пишет журнал The Hollyüood Reporter.Сообщается, что эту должность займет гендиректор некоммерческой организации RED Дебора Дуган. Их трех кандидатов она набрала больше всего голосов членов совета попечителей академии.

Теперь должен быть определен размер вознаграждения Дуган, а только после этого о ее назначении будет объявлено официально. Ожидается, что это случится перед началом ежегодного весеннего заседания совета попечителей академии, которое планируется на 21 мая.

В издании подчеркнули, что назначение Дуган войдет в историю, так как впервые Национальную академию искусства и техники грамзаписи США возглавит женщина.

Отмечается, что нынешний президент академии Нил Портноу в июле отправится в отставку.

Дебора Дуган ранее занималась юриспруденцией и специализировалась на слиянии и поглощении частных компаний. Затем она возглавила подразделение печати и рекламы компании Disney, а с 2001 года являлась гендиректором RED (aif.ru)

 

 

| 2019-04-14T12:56:24+00:00 14 апреля 2019, 12:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss