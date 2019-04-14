THR: академию, присуждающую премию Grammy, впервые возглавит женщина

Теперь должен быть определен размер вознаграждения Дуган, а только после этого о ее назначении будет объявлено официально. Ожидается, что это случится перед началом ежегодного весеннего заседания совета попечителей академии, которое планируется на 21 мая.

В издании подчеркнули, что назначение Дуган войдет в историю, так как впервые Национальную академию искусства и техники грамзаписи США возглавит женщина.

Отмечается, что нынешний президент академии Нил Портноу в июле отправится в отставку.

Дебора Дуган ранее занималась юриспруденцией и специализировалась на слиянии и поглощении частных компаний. Затем она возглавила подразделение печати и рекламы компании Disney, а с 2001 года являлась гендиректором RED (aif.ru)