The Verge провозгласил конец «золотого века» YouTube

В последнее время независимые авторы контента на YouTube начали обвинять компанию в ангажированности в пользу крупных компаний и известных блогеров, говорится в материале The Verge.

Издание отмечает, что многие теперь говорят о смерти YouTube. Изначально платформа создавалась при поддержке независимых авторов, но теперь она отказывается от «новаторского» контента в пользу более традиционного.

Между тем, в самой позиции YouTube есть значительные расхождения в том, каким видят его создатели и в каком свете компания себя позиционирует в СМИ. В частности, видеоплатформа полагается на создателей контента в попытке отличить себя от конкурентов из онлайн-стриминга, таких как Netflix и Hulu, пишет издание.

При этом компания утверждает, что намерена продвигать собственный оригинальный контент, в то время как независимые создатели такого контента жалуются на ущемление, а также проблемы с выдачей их видео в поисковом результате и листе рекомендаций.

Теперь YouTube продвигает ролики, отвечающие определенным критериям, и это «склоняет чашу весов» в пользу заметных создателей или крупных компаний, говорится в материале.(Газета.ру)