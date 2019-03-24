The Sunday Times сообщила о заговоре британских министров против Терезы Мэй

Как пишет издание, как минимум 11 высокопоставленных министров подтвердили, что хотели бы отставки действующего премьера и планируют потребовать этого от Мэй на заседании правительства в понедельник. В противном случае «заговорщики» будут угрожать массовым уходом со своих министерских постов, сообщает газета.

«Конец близок. Через десять дней она не будет премьер-министром», — заявил изданию один из членов кабинета. По данным газеты, в субботу министры обсуждали кандидатуру на пост временного главы правительства. Как минимум шесть из них выступают за назначение на эту должность руководителя аппарата премьера Дэвида Лидингтона. Возможные кандидаты также министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув и глава МИД Джереми Хант.