The New York Times: «Обвинять прессу в госизмене опасно»

Редакция газеты The New York Times отвергает обвинения президента США Дональда Трампа в госизмене в связи с публикацией материала о якобы участившихся кибератаках Вашингтона в отношении энергосистемы РФ. Это следует из заявления, опубликованного в воскресенье в Twitterиздания.

«Обвинять прессу в госизмене опасно, — отметили представители газеты. — Мы проинформировали представителей правительства о статье до публикации. Как говорится в нашей статье, сами подчиненные Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, сказали, что не испытывают какой-либо обеспокоенности».

В статье The New York Times, опубликованной в субботу, утверждается со ссылкой на источники, что Вашингтон в течение последнего года участил попытки внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение. С его помощью США якобы могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы. Трамп в субботу в Twitter опроверг утверждения газеты. Он также обвинил ее в «фактической госизмене» и причинении вреда интересам США.

В материале The New York Times констатировалось, что сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома отказались от комментариев в связи с приведенными в материале утверждениями. Вместе с тем они якобы сказали, что у них не вызывает обеспокоенности публикация информации об участившихся, по версии журналистов издания, кибератаках США в отношении энергосистемы РФ.

Представители Пентагона не ответили и на запрос ТАСС в Вашингтоне с просьбой уточнить, соответствуют ли приведенные в публикации утверждения действительности.