The New York Times не будет публиковать политические карикатуры

Газета The New York Times (NYT) через несколько недель после публикации карикатуры, которую посчитали антисемитской, отказывается от ежедневной публикации политических карикатур в международном издании. Редактор газеты Джеймс Беннет заявил во вторник, 11 июня, что данное решение вступит в силу с 1 июля. Он отметил, что речь идет о сугубо плановой мере: международное издание NYT планировалось привести в соответствие с американским еще год назад, сообщает Русская Служба DW.

Однако один из ведущих карикатуристов NYT Патрик Чапатт выразил мнение, что данное решение было принято после скандала, вызванного публикацией в апреле карикатуры, на которой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху изображен собакой-поводырем со звездой Давида на ошейнике, ведущей на поводке слепого президента США Дональда Трампа в кипе.

Публикация этой карикатуры вызвала бурю негодования в американской еврейской общине, а постпред Израиля в ООН даже сравнил ее с нацистским пропагандистским таблоидом Der Stürmer. Через несколько дней после публикации, редакция NYT назвала эту карикатуру антисемитской и оскорбительной и обещала наказать ответственного редактора.